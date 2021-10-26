"Місцева вата обурюється": у Лубнах розгромили пам'ятник Чапаєву (фото)

У Лубнах знесли пам'ятник Чапаєву. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Лубнах Полтавської області вночі скинули з постаменту пам'ятник Чапаєву. Він стояв у військовому містечку.
Про це повідомив місцевий журналіст Олександр Назарець.
Подробиці
Вночі 25 жовтня у військовому містечку скинули пам'ятник 25 дивізії ім. Чапаєва. За фактом вандалізму внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення частини 2 ст. 296.
Місцевих мешканців просять повідомити поліцію про будь-яку інформацію щодо цього інциденту.
У Лубнах скинули пам'ятник Чапаєву. Фото: Олександр Назарець
Реакція соцмереж
"Невідомі на**нули пам'ятник Чапаєву в Лубнах. Місцева вата обурюється", – написав у Facebook журналіст Олександр Рудоманов.
У коментарях почали звинувачувати поривчастий вітер і прокляту гравітацію. Дехто не зрозумів "навіщо в Лубнах взагалі був пам'ятник Чапаєву", а хтось зазначив, що він "захотів на пенсію".
Також користувачі соцмереж стверджують, що на пам'ятник "треба подати до суду, адже він розбив головою комунальну плитку".
Крім того, ножі полетіли і в поліцію, яка почала справу.
"Ватна поліція? Знайомо", – написали у коментарях.
Злочин чи декомунізація?
У поліції повідомили, що згідно із законодавством, зобов'язані за фактом звернення людей реєструвати всі події, ретельно вивчати обставини та ухвалювати остаточне процесуальне рішення після повного аналізу зібраної інформації.
"Для цього і здійснюється дізнання чи досудове розслідування, щоб підтвердити чи спростувати наявність складу правопорушення. Погоджуюся з Вами, що закон про декомунізацію має виконуватись, але також за встановленим законом алгоритмом", – зазначив прессекретар Юрій Сулаєв.
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