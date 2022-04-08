"Метинвест Политехника" не будет останавливать работу – как будут учить студентов

Как будет работать университет в новых условиях

Университет "Метинвест Политехника" не может начать образовательный процесс в сентябре, как планировалось ранее, но работу заведение не будет останавливать, а продолжит ее в онлайн режиме.

Об этом рассказал ректор вуза Александр Поважный.

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"Конечно, наш университет, расположенный в адском ныне Мариуполе, не может продолжать деятельность. Но работу Политехника не останавливала и не будет этого делать. Планы пришлось скорректировать, но нам удалось сохранить практически весь профессорско-преподавательский состав университета, чтобы обеспечить на этом этапе дистанционную работу", – отметил ректор.

По словам Почтенного, благодаря мощному преподавательскому составу "Метинвест Политехника" не только продолжит все курсы повышения квалификации, но и создаст новые, например – по переквалификации.

По мнению ректора, сейчас может быть большой запрос на переквалификацию, поскольку во время войны люди массово теряют работу и хотят найти другую.

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Генеральный директор "Метинвест" Юрий Рыженков ранее заявил, что университет не сможет открыться в привычном формате до начала учебного года.

Самое важное, что удалось сохранить компании это скелет талантливых преподавателей, которые обязательно начнут работу после победы.

Работа в условиях войны

Не только университет работает несмотря на экстремальные условия, группа "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших поставщиков продукции в Европу даже во время войны.

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По словам гендиректора компании, сейчас на 80% работает Каметсталь в Каменском, а ГОКи в Кривом Роге работают на 35-40% загрузки.

Кроме этого, продолжает работу шахтоуправление Покровское и предприятия компании за рубежом.

"Сегодня" также писали, что "Метинвест" начал производство пластин для бронежилетов и рассказывали, как компания переводит промышленность на военные рельсы.