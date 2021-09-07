Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: много пострадавших

Авария с украинцами произошла вблизи Люблина. Фото: коллаж "Сегодня"

В Польше сегодня, 7 сентября, в результате ДТП пострадали семеро украинцев. Для предоставления помощи пострадавшим на место выехал дежурный консул.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше в Facebook.

"По сообщению Генерального консульства Украины в Люблине, ...вблизи города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек. В результате аварии пострадали семь граждан Украины", – говорится в заявлении.

Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в Люблине.

"...об угрозе жизни не сообщается, состояние пострадавших средней тяжести", – сказано в заявлении.

Реклама

По информации польских СМИ, микроавтобус врезался в грузовик на трассе S12 в направлении Варшавы около 4:00. До прибытия скорой помощи водитель грузовика покинул место ДТП.

После аварии двух пострадавших зажало в авто, их доставали с помощью специнструмента.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

В Украине тоже довольно часто происходят ДТП. Самые распространенные причины это:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.