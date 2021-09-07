Семеро поранених, двох затиснуло в понівеченому салоні. Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі

Аварія з українцями сталася поблизу Любліна. Фото: колаж "Сьогодні"

У Польщі сьогодні, 7 вересня, в результаті ДТП постраждали семеро українців. Для надання допомоги постраждалим на місце виїхав черговий консул.

Про це повідомляє Посольство України в Польщі в Facebook.

"За повідомленням Генерального консульства України в Любліні, зранку 07.09.2021 року поблизу міста Люблін трапилася ДТП за участі мікроавтобуса, у якому з України до Польщі подорожувало 8 осіб", – йдеться в заяві.

Всі постраждалі оперативно розміщені в госпіталі SPSK4 в Любліні.

Кілька людей діставали рятувальники з пошкодженого автобуса. Фото: Spotted

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"...про загрозу життю не повідомляється, стан постраждалих середньої тяжкості", – сказано в заяві.

За інформацією польських ЗМІ, мікроавтобус врізався у вантажівку на трасі S12 в напрямку Варшави близько 4:00. До прибуття швидкої допомоги водій вантажівки залишив місце ДТП.

Після аварії двох постраждалих затиснуло в авто, їх діставали за допомогою спецінструменту.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

В Україні теж досить часто стаються ДТП. Найпоширеніші причини це:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобілі злетіли з дороги.

Також нагадаємо, на Вінниччині в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.