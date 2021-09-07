Семеро поранених, двох затиснуло в понівеченому салоні. Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі

Аварія з українцями сталася поблизу Любліна. Фото: колаж "Сьогодні"
У Польщі сьогодні, 7 вересня, в результаті ДТП постраждали семеро українців. Для надання допомоги постраждалим на місце виїхав черговий консул.
Про це повідомляє Посольство України в Польщі в Facebook.
"За повідомленням Генерального консульства України в Любліні, зранку 07.09.2021 року поблизу міста Люблін трапилася ДТП за участі мікроавтобуса, у якому з України до Польщі подорожувало 8 осіб", – йдеться в заяві.
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Всі постраждалі оперативно розміщені в госпіталі SPSK4 в Любліні.
"...про загрозу життю не повідомляється, стан постраждалих середньої тяжкості", – сказано в заяві.
За інформацією польських ЗМІ, мікроавтобус врізався у вантажівку на трасі S12 в напрямку Варшави близько 4:00. До прибуття швидкої допомоги водій вантажівки залишив місце ДТП.
Після аварії двох постраждалих затиснуло в авто, їх діставали за допомогою спецінструменту.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
В Україні теж досить часто стаються ДТП. Найпоширеніші причини це:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобілі злетіли з дороги.
Також нагадаємо, на Вінниччині в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.