Минобороны передало Кабмину План обороны Украины: что он предполагает

У Украины будет новая оборонная стратегия / Фото: AFP

Министерство обороны передало на рассмотрение Кабинета министров проект принципиально нового стратегического документа План обороны государства. При этом министр обороны Андрей Таран признал неэффективной нынешнюю систему государственного планирования по защите государства.

Об этом передает пресс-служба МОУ.

По его словам, этот План обороны разрабатывался с 2019 года во взаимодействии со всеми ведомствами сектора безопасности и обороны Украины и учитывает существующие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности.

Министр отметил, что ранее основная роль отводилась органам военного управления ВСУ, которые не обладали достаточными полномочиями для полноценного вовлечения в процесс планирования других государственных органов.

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"Флагманом обороны Украины от вооруженной агрессии остаются, конечно, Вооруженные силы. Но защита территориальной целостности и неприкосновенности – это дело всего государства, органов власти и всего народа. Можно понять, что в мирное время этому вопросу уделялось меньше внимания. Однако есть вопросы, почему документ такого уровня не появился в первые годы гибридной вооруженной агрессии со стороны РФ. Сегодня мы взяли на себя инициативу: впервые доктринально оформляется концентрация скоординированных усилий всего государственного аппарата, гражданского общества и сил безопасности и обороны в единую силу по отпору агрессии разного масштаба и географического направления на принципах "всеохватывающей обороны", – сказал Таран.

Глава ведомства подчеркнул, что в комплексную защиту государства согласно Стратегии военной безопасности Украины положены структуры с более десятью составляющими Плана обороны. Они охватывают ключевые сферы функционирования государства во время вооруженной защиты.

"План позволяет сполна использовать потенциал государственного аппарата и органов местного самоуправления для содействия, поддержки и обеспечения действий сил обороны во время выполнения ими задач в конкретном месте в конкретное время", – добавил министр.

Как Украина меняла стратегию своей обороны

До 2014 года в Украине не уделяли особо внимания армии, поскольку военная агрессия извне казалась чем-то фантастическим. Но после нападения России армию пришлось не просто восстанавливать с нуля, но и менять ее.

Так, например, с марта 2020-го Верховная Рада приняла закон о переходе украинской армии на новую структуру управления, приведя ее к стандартам НАТО. Генеральный штаб будет заниматься формированием армии – набор личного состава, подготовка, оснащение, строительство инфраструктуры и т.д. А главнокомандующий ВСУ будет отвечать за применение ВСУ – непосредственно выполнение операций, боевых задач.

Также был принят закон о национальном сопротивлении – создании территориальной обороны как отдельного рода войск. Движение сопротивления будет действовать и на оккупированных территориях, проводить разведывательно-диверсионную деятельность.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что в Украине до 2035 года построят большой военный флот. Он рассказал, что планируется построить в Украине в ближайшие годы.