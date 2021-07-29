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Армия стала больше и появилась тероборона – Зеленский подписал два закона

29 июля 2021 12:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Благодаря одному из новых законов, все население страны можно будет привлечь к защите своей земли

Зеленский подписал два важных военных закона. Коллаж "Сегодня"

Зеленский подписал два важных военных закона. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Житомирскую область подписал законы об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также о национальном сопротивлении – создании территориальной обороны.

"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться и не допустит событий 2014 года, и что защита Украина – это наше всенародное дело … Все население можно будет привлечь к защите своей земли", – сказал он.

Армия станет больше

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Законом увеличивается численность ВСУ с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода войск – сил территориальной обороны ВСУ, создание которого предусмотрено законом об основах национального сопротивления, а также развития Сил специальных операций в интересах формирования движения сопротивления.

Украинскую армию ждет пополнение

Украинскую армию ждет пополнение / Фото: AFP

Так, численность украинской армии увеличена на 11 000 военнослужащих: 10 000 для войск территориальной обороны, 1000 – для Сил спецопераций. Теперь общая численность ВСУ составит 261 000 человек, из них 215 000 – военнослужащие.

Создание территориальной обороны – как украинцы будут себя защищать

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Подразделения теробороны будут действовать в пределах своей области, населенного пункта, а подчиняться – местной власти и военному руководству страны. В нее смогут вступить добровольно все желающие.

Движение сопротивления будет действовать на оккупированных территориях, проводить разведывательно-диверсионную деятельность.

Простые украинцы тоже будут себя защищать

Простые украинцы тоже будут себя защищать / Фото: Getty Images

Задачи для теробороны и движения сопротивления

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Территориальная оборона будет заниматься:

  • усилением охраны и защиты государственной границы;
  • защитой населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий ведения военных действий;
  • охраной объектов критической инфраструктуры;
  • обеспечением мер публичной безопасности и порядка в населенных пунктах.

Движение сопротивления выполняет следующие задачи:

  • формирование очагов сопротивления;
  • препятствование действиям войск агрессора (противника);
  • проведение специальных (разведывательных, информационно-психологических и т. д.) операций.

Добровольцам из теробороны разрешат оружие

Индивидуальное штатное оружие будет храниться в определенных и специально оборудованных помещениях на территории пунктов постоянной дислокации или в определенных местах хранения.

Разрешается применение оружия во время выполнении задач территориальной обороны согласно закону. Также добровольцам для выполнения задач будет разрешено применять личное охотничье оружие и боеприпасы.

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Что обещает государство тайным агентам Украины в ОРДЛО и Крыму

Участникам движения сопротивления гарантируются неразглашение факта их деятельности, а также социальная и правовая защита и статус ветерана войны.

В случае задержания, ареста или осуждения на временно оккупированных территориях украинских "агентов" в связи с выполнением ими задач сопротивления государство принимает все возможные меры для их освобождения.

Как сообщали новости "Сегодня", в апреле на юге Украины прошли сборы теробороны. Украинские резервисты прошли подготовку по защите городов.

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