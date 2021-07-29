"Вы первыми зашли в Донецкий аэропорт": Зеленский приехал к элитному спецназу ВСУ (видео)

Зеленский поздравил спецназ ССО. Коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский прибыл в Житомирскую область для участия в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
Он напомнил, что ССО были созданы во время российской агрессии против Украины.
"В сложных условиях и за короткое время вы стали гордостью и элитой украинской армии. Вы самый молодой, но в то же время самый современный род войск… 29 июля стало одним из самых трагических дней в истории ваших сил, когда в 2014 году в Донецкой области в селе Латышево, попав в засаду, погибли 10 спецназовцев", – сказал Зеленский.
У ССО много героев и выполненных задач
Силами ССО выполнено более 10 тысяч специальных задач, более 600 бойцов получили госнаграды, а семь спецназовцев стали Героями Украины.
"26 мая 2014 года именно спецназовцы начали первыми оборону Донецкого аэропорта, убив первым выстрелом оператора ПЗРК боевиков. 27 мая бойцы ССО первыми зашли в новым терминал ДАП. Вы первыми в 2020 году перешли на военную структуру штабов армий стран НАТО и первыми сменили советские образцы советского снайперского оружия на современные комплексы украинского производства", – подчеркнул президент.
- Напомним, недавно военнослужащие подразделений химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Сил спецопераций провели учения в Припяти. По замыслу учений, в Чернобыле "рванула грязная бомба".
- Мы также показывали фото, как тренируются "морские котики" спецназа ВСУ. Так, например, Силы спецопераций ближний бой в трюме корабля могут вести в замкнутом пространстве и даже во тьме.
- Также подразделение ССО успешно прошло оценку готовности взаимодействия с силами быстрого реагирования НАТО.