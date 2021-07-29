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"Вы первыми зашли в Донецкий аэропорт": Зеленский приехал к элитному спецназу ВСУ (видео)

29 июля 2021 11:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Силы спецопераций были созданы во время российской агрессии против Украины и одними из первых столкнулись с оккупантами

Зеленский поздравил спецназ ССО. Коллаж "Сегодня"

Зеленский поздравил спецназ ССО. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский прибыл в Житомирскую область для участия в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

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Он напомнил, что ССО были созданы во время российской агрессии против Украины.

"В сложных условиях и за короткое время вы стали гордостью и элитой украинской армии. Вы самый молодой, но в то же время самый современный род войск… 29 июля стало одним из самых трагических дней в истории ваших сил, когда в 2014 году в Донецкой области в селе Латышево, попав в засаду, погибли 10 спецназовцев", – сказал Зеленский.

У ССО много героев и выполненных задач

Силами ССО выполнено более 10 тысяч специальных задач, более 600 бойцов получили госнаграды, а семь спецназовцев стали Героями Украины.

"26 мая 2014 года именно спецназовцы начали первыми оборону Донецкого аэропорта, убив первым выстрелом оператора ПЗРК боевиков. 27 мая бойцы ССО первыми зашли в новым терминал ДАП. Вы первыми в 2020 году перешли на военную структуру штабов армий стран НАТО и первыми сменили советские образцы советского снайперского оружия на современные комплексы украинского производства", – подчеркнул президент.

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