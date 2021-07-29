"Ви першими зайшли у Донецький аеропорт": Зеленський приїхав до елітного спецназу ЗСУ (відео)

Сили спецоперацій були створені під час російської агресії проти України і одними з перших зіткнулися з окупантами

Зеленський привітав спецназ ССО. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський прибув у Житомирську область для участі у заходах з нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

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Він нагадав, що ССО було створено під час російської агресії проти України.

"У складних умовах і за короткий час ви стали гордістю і елітою української армії. Ви наймолодший, але водночас найсучасніший рід військ... 29 липня стало одним з найтрагічніших днів в історії ваших сил, коли у 2014 році в Донецькій області в селі Латишево, потрапивши в засідку, загинули 10 спецназівців", – сказав Зеленський.

У ССО багато героїв і виконаних завдань

Силами ССО виконано понад 10 тисяч спеціальних завдань, понад 600 бійців отримали держнагороди, а сім спецназівців стали героями України.

"26 травня 2014 року саме спецназівці почали першими оборону Донецького аеропорту, убивши першим пострілом оператора ПЗРК бойовиків. 27 травня бійці ССО першими зайшли в новим термінал ДАП. Ви першими у 2020 році перейшли на військову структуру штабів армій країн НАТО і першими змінили радянські зразки радянської снайперської зброї на сучасні комплекси українського виробництва", – підкреслив президент.