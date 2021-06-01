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В Чернобыле "рванула грязная бомба": учения спецназа ВСУ в Припяти (фото, видео)

1 июня, 15:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Боевики активировали радиационную бомбу, а потом была найдена лаборатория по изготовлению химического оружия

Военнослужащие подразделений химического, биологического, радиологического и ядерного защиты Сил спецопераций провели учения в Припяти в обстановке реального радиационного заражения местности. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

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На пути в чернобыльскую зону у всей группы личные дозиметры внезапно подали сигнал об опасном повышении радиационного фона. Такое бывает нечасто, когда рядом находится мощный источник излучения. Штаб военные организовали в квартире припятской многоэтажки. Главная цель – научиться выполнять задачи на зараженной местности.

"Страны НАТО обращают особое внимание на то, чтобы специалисты служб CBRN defense (химической, биологической, радиологической и ядерной защиты) были подготовлены на высоком уровне", – рассказал специалист службы CBRN Defense одного из подразделений ССО Украины Мирослав.

Сценарий учений: в городе происходят боевые действия между армейскими подразделениями и незаконными вооруженными формированиями. Противник, чтобы посеять панику среди гражданского населения, применяет так называемую "грязную" бомбу – взрывное устройство, оснащенное радиационными элементами.

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Видео: YouTube/ССО
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Тем временем в одном из домов выявляют "подпольную лабораторию по изготовлению самодельного оружия массового поражения", уничтожив боевиков. После этого за дело взялись "химики"-специалисты.

Бойцы ССО отходят от устаревших стандартов СССР, которыми пользовались в учебных центрах. На занятиях в Чернобыльской зоне они применяли современные установки НАТО.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ провела учения на Донбассе и сорвала "диверсию" на Авдеевском коксохимическом заводе.

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