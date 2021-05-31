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СБУ сорвала "диверсию" на Авдеевском коксохимическом заводе: видео захвата "террористов"

31 мая, 13:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Главной целью учений стала проверка взаимодействия силовых структур в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз

Учения СБУ в Авдеевке. Коллаж "Сегодня"

Учения СБУ в Авдеевке. Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности продолжает проводить антитеррористические учения в Украине. На этот раз спецназ отработал в прифронтовой Авдеевке (Донецкая область) нейтрализацию "вражеских диверсантов".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что на Донбассе была финальная фаза двухнедельных учений по противодействию "террористам". Тренировка была максимально приближена к реальным условиям, в которой также принимали участие подразделения ВСУ, Нацгвардии, полиции, погранслужбы и других ведомств.

Видео: СБУ

Главной целью учений стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.

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Силовики в Авдеевке отработали нейтрализацию "диверсантов", которые по легенде учений планировали диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе с дальнейшим побегом из города. Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников, с чем успешно и справились.

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Как мы уже писали, на днях СБУ вместе с другими силовыми структурами провели масштабные учения в Азовском море.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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