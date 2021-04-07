Українська
$ 27,84
32,9
  1. Последние новости Украины

Украина готовится к войне? На юге объявили сборы терробороны

7 апреля, 12:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На фоне крупных российских учений украинские резервисты пройдут подготовку защиты городов

В южных областях Украины объявили сборы территориальной обороны. Резервистов будут учить борьбе с диверсантами, оттачивать индивидуальные военные навыки, а командиры потренируются управлять подразделениями.

Реклама

Все задачи будут отрабатывать на реальных объектах критической инфраструктуры – зданиях органов государственной власти, мостах и определенных участках черноморского побережья.

Видео: Сегодня

Основные задачи сборов резервистов:

В тренде
Локдаун vs украинская корпоративная культура: кто кого
  • охрана и защита административной границы с Крымом, прикрытие участков побережья, на которые потенциально может высаживаться десант;
  • выполнение задач по контролю населенных пунктов, охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;
  • борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Отметим, эти сборы особенно важны на фоне угрозы вторжения России вглубь Украины, о чем недавно сообщала разведка.

Тем временем Россия начала масштабную проверку своих войск. Как сообщали новости "Сегодня", масштабные учения пройдут в ряде регионов страны – от границ с Украиной и аж до Камчатки.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

учения территориальная оборона

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
В Украину возвращается снег: синоптик рассказала, где будет сыпать
В Украину возвращается снег: синоптик рассказала, где будет сыпатьУкраина
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизель
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизельЭкономика
"Голая" фотосессия на балконе в Дубае: среди арестованных – украинкиДругие страны
"Это недопустимо": у Зеленского отреагировали на провал со спецпропусками в КиевеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять