Минздрав обновил зоны карантина. Одна область перешла в "оранжевую"

Теперь не все области в стране "желтые" – в оранжевую зону вернулась одна область – новые данные Минздрава

Карантин в Украине

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Так, Николаевская область попала в список "оранжевых".

Об этом свидетельствуют новые данные Минздрава.

В области превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования – 20,6%, при максимально допустимых 20%.

Таким образом, Николаевская область стала единственным регионом в оранжевой зоне карантина. Все остальные — "желтые".

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Зоны карантина 14 мая. Нажмите на фото, чтобы увеличить

Напомним, во Львовской ОГА ожидают, что заболеваемость ковидом в ближайшие дни начнет расти, ведь люди не придерживались карантина на праздники.

Кроме того, мы писали, что Кабинет министров Украины собирается продлить адаптивный карантин в Украине до августа. Смягчение будет возможно только после того, как будет вакцинировано большинство украинцев.