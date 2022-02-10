Могли погибнуть десятки людей! В Ровно спасают машиниста, который не дал поезду сойти с рельсов (фото)

Машинист Александр Назаренко спас пассажиров поезда. / Фото: Коллаж: Сегодня
В реанимации города Ровно все еще находится машинист Александр Назаренко, спасший 3 февраля десятки пассажиров поезда № 43 Киев – Ивано-Франковск от гибели. Поезд протаранил фуру на железнодорожном переезде, однако ценой собственного здоровья машинист не допустил переворачивания поезда.
Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в Facebook, а также пишут в своих соцсетях пассажиры того рейса.
Как произошло ДТП
3 февраля около часа ночи в городе Дубно пассажирский поезд № 43 Киев – Ивано-Франковск столкнулся с грузовиком.
По данным правоохранительных органов, водитель грузовика проигнорировал звуковую сигнализацию, обошел шлагбаумы и выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался пассажирский поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Место аварии. Фото: Нацполиция
Кабина машиниста после аварии. Фото: Суспільне Рівне
Одна из пассажирок описала, как все произошло:
"Наш вагон был первым, сразу за локомотивом. Уложили детей, сами легли спать, все как обычно. Вдруг ночью – резкое торможение, очень сильные удары, снова торможение, и наконец остановка. С подругой успели подстраховать спящих детей, сами испугаться, но все невредимы. Бегали испуганные проводники, много суеты. Что-то произошло", – написала в Facebook Анна Лебедева.
По ее словам, после ДТП проводница рассказала, что машинист действовал максимально эффективно, быстро сориентировался в ситуации и поэтому поезд не сошел с рельсов.
"Множество людей не поняли, что были в шаге от трагедии", – добавила пассажирка.
Спасенные пассажиры благодарят отважного машиниста. Фото: Анна Лебедева
Также она рассказала, что машиниста вынимали из кабины с серьезным повреждением позвоночника.
Что с пострадавшим машинистом
Александр Назаренко до сих пор остается в реанимации больницы города Ровно. Восстанавливается после операции – двигает конечностями и дышит самостоятельно.
Александр Назаренко со своей супругой. Фото: соцсети
3 февраля он попал в больницу с травмами позвоночника, ранениями лица и ушибами грудной клетки и головы. Его доставили в реанимацию.
"Из-за взвешенных и профессиональных действий машиниста трагедия осталась только в его семье", – отметила пассажирка Анна Лебедева.
Пока пассажиры продолжают благодарить за спасение, коллеги начали собирать средства на лечение 27-летнего машиниста. Поддерживают и его супругу Викторию, с которой Александр вступил в брак прошлым летом. Семьи нужны средства на лечение и последующую реабилитацию.
Фото: скриншот из чата железнодорожников
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