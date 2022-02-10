Могли загинути десятки людей! В Рівному рятують машиніста, який не дав поїзду зійти з рейок (фото)

Машиніст Олександр Назаренко врятував пасажирів поїзда. / Фото: Колаж: Сьогодні

В реанімації міста Рівне залишається машиніст Олександр Назаренко, який 3 лютого врятував десятки пасажирів поїзда № 43 Київ – Івано-Франківськ від загибелі. Поїзд протаранив фуру на залізничному переїзді, однак ціною власного здоров'я машиніст не допустив перевертання поїзда.

Про це повідомляється на сторінці "Укрзалізниці" в Facebook, а також пишуть у своїх соцмережах пасажири того рейсу.

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Як сталася ДТП

3 лютого близько 1-ї години у місті Дубно пасажирський поїзд № 43 Київ — Івано-Франківськ зіткнувся з вантажівкою.

За даними правоохоронних органів, водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, втім уникнути зіткнення не вдалося.

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Місце аварії. Фото: Нацполіція

Кабіна машиніста після аварії. Фото: Суспільне Рівне

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Одна із пасажирок описала, як все сталося:

"Наш вагон був першим, одразу за локомотивом. Вклали дітей, самі полягали спати, все як звичайно. Аж раптом вночі – різке гальмування, дуже сильні удари, знову гальмування, і зрештою зупинка. З подругою встигли підстрахувати сплячих дітей, самі перелякатись, але всі неушкоджені. Бігали сполохані провідники, багато суєти десь там, назовні. Щось сталося", – написала в Facebook Анна Лебедева.

За її словами, після ДТП провідниця розповіла, що машиніст діяв максимально ефективно, швидко зорієнтувався в ситуації і тому потяг не зійшов з рейок.

"Безліч людей не зрозуміли, що були за крок від трагедії", – додала пасажирка.

Врятовані пасажири дякують відважному машиністу. Фото: Анна Лебедева

Також вона розповіла, що машиніста виймали з кабіни з серйозними ушкодженням хребта.

Що з постраждалим машиністом

Олекснадр Назаренко досі залишається у реанімації лікарні міста Рівне. Відновлюється після операції – рухає кінцівками та дихає cамостійно.

Олександр Назаренко зі своєю дружиною. Фото: соцмережі

3 лютого він потрапив в лікарню з травмами хребта, пораненнями обличчя та забоями грудної клітини і голови. Його доставили в реанімацію.

"Через виважені та професійні дії машиніста трагедія лишилась тільки в його родині", – зауважила пасажирка Анна Лебєдева.

Поки пасажири продовжують дякувати за порятунок, колеги почали збирати кошти на лікування 27-річного машиніста. Підтримують і його дружину Вікторією, з якою Олександр вступив в шлюб минулого літа. Сім'ї потрібні кошти на лікування та подальшу реабілітацію.

Фото: скріншот з чату залізничників

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