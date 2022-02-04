Отмена о перевыборах в Могилянке, а Зеленский и Макрон обсудили "нормандский формат" – главные новости за ночь

Шмигаль заверил всех участников, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс Киево-Могилянская академии, а президенты согласовали дальнейшие совместные шаги. Коллаж "Сегодня"

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Скандал в Могилянке: Кабмин принял неожиданное решение

Министерство образования и науки отзовет приказ о проведении новых выборов президента Киево-Могилянской академии. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Только закончили совещание с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами. Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия"", – заявил Денис Шмыгаль.

Зеленский и Макрон обсудили судьбу "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил противодействие вызовам безопасности и активизацию "нормандского формата".

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"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата". Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержке устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", – сообщил Зеленский в Twitter.

Президенты согласовали дальнейшие совместные шаги / Фото: Reuters

В Киеве дорожники закатывали асфальт вместе со снегом

В Святошинском районе города Киева коммунальщики решили устроить ремонт дороги прямо во время снегопада. Очевидцы сняли на камеру, как работники засыпали ямы на улице Литвиненко-Вольгемут.

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Дорожники закатывали асфальт в снегопад. Коллаж "Сегодня"

Днепровский стрелок Рябчук внезапно отказался от показаний и поменял адвоката

Нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял пять человек в Днепре, отказался от своих показаний и сменил адвоката. Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram.

"Сегодня благодаря поддержке общественности, собравшей средства для защиты днепропетровского стрелка Артема Рябчука, были привлечены адвокаты из вне системы (то есть не безвозмездно). Сегодня также Артем Рябчук отказался от всех показаний, взятых с его слов под принуждением и угрозами! Дело приобретает гиперскандальный оборот!", – написал Мосийчук.