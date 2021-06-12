Мораторий на штрафы по кредитам для жителей территорий АТО/ООС. Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон для восстановления прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом для доступа к кредитованию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг", который Верховная Рада приняла 19 мая 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Теперь граждане Украины, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеющие задолженность по кредитам, взятым до мая 2021 года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности.

"Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которых после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов", – говорится в сообщении.

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Кроме того, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая 2021 года под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположенной в зоне проведения АТО/ООС.

Таким образом останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

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"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но одновременно упростит доступ гражданам, которые владеют недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности государственным программам "Доступные кредиты 5- 7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", – подчеркивается в сообщении.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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