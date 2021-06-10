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Комитет нацобороны рекомендует Раде принять законопроект об основах национального сопротивления

10 июня 2021 18:03

Виктория Барановская Виктория Барановская

Движение сопротивления будет вестись на временно оккупированной территории Украины, а территориальная оборона на остальной территории страны

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять в первом чтении законопроект президента об основах национального сопротивления (№ 5557).

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Об этом сообщает пресс-служба " Слуги народа",

"Это безальтернативный путь максимально быстро укрепить наше государство в условиях растущих угроз", - заявил председатель комитета, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич.

Он напомним, что законопроект предусматривает создание движения сопротивления и развитие мощной территориальной обороны, которые вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства сформируют систему национального сопротивления.

Руководить территориальной обороной будет главнокомандующий ВСУ через командующего войск территориальной обороны, а возглавит ее президент как Верховный главнокомандующий.

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Отметим, что движение сопротивления будет вестись на возможной временно оккупированной территории Украины, а территориальная оборона будет вестись по всей Украине.

"Это существенно усилит обороноспособность, а потенциальный агрессор будет знать, что в каждой области и районе есть организованные подразделения, которые готовы дать отпор", - убежден Завитневич.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что если Верховная Рада не проголосует за законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

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