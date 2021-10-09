Мороз и сильный ветер: температура в Карпатах упала до -9 градусов

В Карпатах зафиксировали 9 градусов мороза / Фото: Коллаж: Сегодня
На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах 9 октября зафиксировали -9° градусов.
Об этом пишет Черногорский горный поисково-спасательный пост.
По состоянию на утро 9 октября на горе Поп Иван Черногорский – одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей – был восточный ветер 18 м/с.
Температура воздуха снизилась до 9° мороза.
Прогноз погоды на 9 октября
Погода в Украине в субботу, 9 октября, будет солнечной и немного прохладной. В то же время столбики термометров ночью в большинстве областей опустятся до отметки 0...+2 градуса, а кое-где будет даже -3 градуса.
- Так, на западе будет от +10 до +15 в дневное время, а ночью от +1 до +4 градусов.
- В центральных областях будет от +11 до +14 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов.
- На севере страны прогнозируют от +10 до +14 днем, а ночью от 0 до +3 градусов.
- В восточных областях ожидается от +12 до +14 тепла днем, а ночью от 0 до +5 градусов.
- На юге Украины столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов днем, а ночью от +4 до +7.
Ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утреннее время, а уже днем небо покроется тучами, +11...+13 градусов.
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