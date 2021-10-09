Мороз и сильный ветер: температура в Карпатах упала до -9 градусов

В Карпатах зафиксировали 9 градусов мороза / Фото: Коллаж: Сегодня

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах 9 октября зафиксировали -9° градусов.

Об этом пишет Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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По состоянию на утро 9 октября на горе Поп Иван Черногорский – одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей – был восточный ветер 18 м/с.

Температура воздуха снизилась до 9° мороза.

Прогноз погоды на 9 октября

Погода в Украине в субботу, 9 октября, будет солнечной и немного прохладной. В то же время столбики термометров ночью в большинстве областей опустятся до отметки 0...+2 градуса, а кое-где будет даже -3 градуса.

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Так, на западе будет от +10 до +15 в дневное время, а ночью от +1 до +4 градусов.

будет от +10 до +15 в дневное время, а ночью от +1 до +4 градусов. В центральных областях будет от +11 до +14 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов.

областях будет от +11 до +14 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов. На севере страны прогнозируют от +10 до +14 днем, а ночью от 0 до +3 градусов.

страны прогнозируют от +10 до +14 днем, а ночью от 0 до +3 градусов. В восточных областях ожидается от +12 до +14 тепла днем, а ночью от 0 до +5 градусов.

областях ожидается от +12 до +14 тепла днем, а ночью от 0 до +5 градусов. На юге Украины столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов днем, а ночью от +4 до +7.

Ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утреннее время, а уже днем небо покроется тучами, +11...+13 градусов.

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