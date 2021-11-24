Морозно, но сухо: где в Украине ожидать минусовой температуры (карта)

В этот день столбики термометров выше 6 градусов тепла не поднимутся/Коллаж: Сегодня
В среду, 24 ноября, в Украине прогнозируют сухую погоду. В то же время в стране будет холодно.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
В течение дня на территории Украины ожидается переменная облачность. Ветер — 7-12 м/с.
На западе температура составит 3-6 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от -1 до +2 градусов.
В северных регионах температура составит 1-6 градусов тепла. На юге — +1-6 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют, 2-4 градуса тепла, а в Симферополе тоже будет сухо, +4-6 градусов.
Какой погоды ждать этой зимой?
Проявления зимы, похолодание, снег будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.
Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.
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