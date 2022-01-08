Морозы усилятся: погода в Украине на 8 января (карта)

На Западе будет идти снег. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 8 января, в Украине синоптики прогнозируют солнечную погоду, но с небольшими морозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

На западе будет идти снег. В Одессе прогнозируют дожди. Между тем в других регионах Украины осадков не прогнозируют. Днем из-за туч будет выглядывать солнце.

Теплее всего будет на юге страны. Днем там 0...+4 градуса, а ночью до -6. Холодно будет на востоке – ночью столбики термометров покажут -7...-13 грдусов. Однако днем будет 0...-2.

В северных и центральных областях в светлое время суток прогнозируют 0...-1 градус, а ночью до -8.

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В Киеве 8 января также будет без осадков, температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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