Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Морозы усилятся: погода в Украине на 8 января (карта)

Ксения Тесленко
8 января, 06:00
Теплее всего будет на юге страны

На Западе будет идти снег. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 8 января, в Украине синоптики прогнозируют солнечную погоду, но с небольшими морозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Погода в регионах

На западе будет идти снег. В Одессе прогнозируют дожди. Между тем в других регионах Украины осадков не прогнозируют. Днем из-за туч будет выглядывать солнце.

Теплее всего будет на юге страны. Днем там 0...+4 градуса, а ночью до -6. Холодно будет на востоке – ночью столбики термометров покажут -7...-13 грдусов. Однако днем будет 0...-2.

В северных и центральных областях в светлое время суток прогнозируют 0...-1 градус, а ночью до -8.

Реклама

В Киеве 8 января также будет без осадков, температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Читайте также