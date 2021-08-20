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В Киеве мошенники украли у иностранцев квартир на 51 млн гривен

Ирина Ковальчук
20 августа, 15:36
Аферистам, укравшим и легализовавшим чужие квартиры, теперь "светит" от 10 до 12 лет тюрьмы с конфискацией

Следователи изъяли достаточно документов, доказывающих кражу квартир / Коллаж "Сегодня"

Раскрыта группа мошенников, которые по поддельным документам крали у иностранных инвесторов жилые квартиры в Киеве. Правоохранителям удалось установить факты захвата чужой недвижимости на общую сумму более 51 млн грн. Троим участникам аферы предъявлены подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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По данным следствия, с февраля по июнь 2019 года участники организованной группы завладели имуществом предприятий, учредителями и владельцами которых выступают международные инвестиционные компании, которые работали в Украине. Подозреваемые совершили сделки, использовав поддельные документы, и дальше распорядились захваченным имуществом по своему усмотрению.

Было проведено 12 одновременных обысков по местам жительства и пребывания мошенников. Удалось изъять документы, доказывающие преступный сговор.

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Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Наказание

Согласно сообщению, действия мошенников подпадают под две статьи Уголовного кодекса Украины.

  • ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) предусматривает срок до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества;
  • ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) карается тюремным сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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Схемы кражи недвижимости

Сайт "Сегодня" делал несколько публикаций с советами, как не стать жертвой квартирных аферистов. Например, мы выяснили, как недвижимость могут переоформить вообще без ведома владельца.

Юристы настоятельно советовали не скупиться и приобретать квартиры в достроенных домах, уже сданных в эксплуатацию.

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