В Києві шахраї вкрали у іноземців квартир на 51 млн гривень

Слідчі вилучили достатньо документів, які доводять крадіжку квартир / Колаж "Сегодня"

Розкрита група шахраїв, які за підробленими документами крали у іноземних інвесторів житлові квартири в Києві. Правоохоронцям вдалося встановити факти захоплення чужої нерухомості на загальну суму понад 51 млн грн. Трьом учасникам афери пред'явлені підозри.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора .

За даними слідства, з лютого по червень 2019 ріку учасники організованої групи заволоділи майном підприємств, засновниками та власниками яких виступають міжнародні інвестиційні компанії, які працювали в Україні. Підозрювані зробили угоди, використавши підроблені документи, і далі розпорядилися захопленим майном на свій розсуд.

Було проведено 12 одночасних обшуків за місцями проживання та перебування шахраїв. Вдалося вилучити документи, які доводять злочинну змову.

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Досудове розслідування триває. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Покарання

Згідно з повідомленням, дії шахраїв підпадають під дві статті Кримінального кодексу України.

ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) передбачає строк до 10 років в'язниці з конфіскацією майна;

ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) карається тюремним терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Схеми крадіжки нерухомості

Сайт "Сегодня" робив кілька публікацій з порадами, як не стати жертвою квартирних аферистів. Наприклад, ми з'ясували, як нерухомість можуть переоформити взагалі без відома власника.

Юристи наполегливо радили не скупитися і купувати квартири в добудованих будинках, уже зданих в експлуатацію .