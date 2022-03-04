Москва спешит с переговорами, ей стал дорог ее имидж в мире — Арахамия

Переговоры с Россией проходят под звуки летящих ее ракет на наши города / Коллаж "Сегодня"

В переговорном процессе с Россией страна-оккупант спешит продавить свои условия, поскольку там прекрасно понимают, что война в Украине вредит имиджу их страны.

Об этом заявил глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, проведенном во Львове.

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Что рассказали

"К сожалению, мы не можем вам дать много информации по процессу переговоров, потому что за договоренности обеих сторон, мы идем по утвержденному коммюнике, для того, чтобы не нарушить логику, чтобы ничего не мешало переговорному процессу. Поэтому информация будет ограниченной", — заявил политик.

Арахамия отметил, что россияне намереваются ускорить процедуры переговоров, потому что бомбардировка гражданских объектов и гибель мирных людей вредит имиджу России в мире. Они воспринимают переговорный процесс всерьез и готовы предоставить "гуманитарные коридоры" для эвакуации населения, включая иностранных студентов.

Ситуация с переговорами