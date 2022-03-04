Москва спешит с переговорами, ей стал дорог ее имидж в мире — Арахамия

Переговоры с Россией проходят под звуки летящих ее ракет на наши города / Коллаж "Сегодня"
В переговорном процессе с Россией страна-оккупант спешит продавить свои условия, поскольку там прекрасно понимают, что война в Украине вредит имиджу их страны.
Об этом заявил глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, проведенном во Львове.
Что рассказали
"К сожалению, мы не можем вам дать много информации по процессу переговоров, потому что за договоренности обеих сторон, мы идем по утвержденному коммюнике, для того, чтобы не нарушить логику, чтобы ничего не мешало переговорному процессу. Поэтому информация будет ограниченной", — заявил политик.
Арахамия отметил, что россияне намереваются ускорить процедуры переговоров, потому что бомбардировка гражданских объектов и гибель мирных людей вредит имиджу России в мире. Они воспринимают переговорный процесс всерьез и готовы предоставить "гуманитарные коридоры" для эвакуации населения, включая иностранных студентов.
Ситуация с переговорами
- Третий раунд переговоров между Украиной и напавшей на нее Россией пройдет в ближайшие дни. Об этом сообщил чуть ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
- Через два дня, столкнувшись с ошеломительным сопротивлением, международный преступник Владимир Путин захотел вдруг переговариваться с представителями украинских властей. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.
- 28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий. Подробностей встречи после переговоров не сообщалось.
- Что по итогу первого раунда переговоров, что по итогу второго – рашисты не прекратили уничтожать города Украины и даже захватили Запорожскую АЭС.