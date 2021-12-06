Можно ли заболеть гриппом и COVID-19 одновременно? Врач объяснила

Гриппом и COVID-19 можно заболеть одновременно. Фото: коллаж "Сегодня"

Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19. Чаще в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга.

Об этом сообщила врач-анестезиолог Дария Симчук, передает "Коронавирус инфо".

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Гриппом и COVID-19 можно заболеть одновременно

"Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19. Чаще в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит согласно имеющимся протоколам и во многом зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента", – рассказала врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. В. П. Павлусенко" Житомирского городского совета Дария Симчук.

Стоит отметить, что при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением. Расскажите доктору о своих симптомах, как они развивались. Следите за температурой тела, артериальным давлением, сатурацией кислорода.

Врач учтет ваши клинические данные, имеющиеся сопутствующие заболевания и риски, и примет решение о дальнейшем дополнительном обследовании и лечении.

Помните, что лучший метод борьбы с болезнями – профилактика. Кроме того, не забывайте о санитарно-противоэпидемическом режиме и вакцинации.

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Общие симптомы

Определить, чем именно болеет человек только на основе симптомов, невозможно. Особенно если учитывать, что COVID-19 имеет широкий спектр симптомов. Для точного диагноза необходимо тестирование.

Важно, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.

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Общие симптомы:

повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба,

кашель,

усталость,

одышка и затрудненное дыхание,

боль в горле,

насморк и заложенность носа,

боль в мышцах,

головная боль,

рвота и диарея,

потеря вкуса и запаха (хотя чаще встречается при COVID-19).

С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один день и более. В обоих случаях инфицированный человек может выделять и распространять вирус до появления видимых симптомов.

Отличия

Симптомы COVID-19 могут проявляться дольше симптомов гриппа. В случае с COVID-19 человек может быть заразным дольше, чем болея гриппом.

В группы, имеющие риск тяжелого течения гриппа и COVID-19, входят люди пожилого возраста, люди с сопутствующими заболеваниями, беременные.

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