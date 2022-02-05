"Мрія" с военной помощью от Дании прибыла в Украину (видео)

Самолет совершал посадку во время снегопада. Коллаж "Сегодня"

В сети появились видеокадры, запечатлевшие посадку самолета АН-225 "Мрія" вблизи аэропорта Гостомеля (Киевская область).

Соответствующий ролик опубликовал пользователь сети Дмитрий Загуменный.

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"Больше 20 лет езжу мимо аэропорта Гостомель и ни разу не видел взлет или посадку АН-225 "Мрія". Но сегодня удача мне улыбнулась. Проезжал мимо за несколько минут до посадки, увидел огни взлетно-посадочной полосы и заснял посадку самого большого транспортного самолета в мире. Невероятное зрелище", — написал он.

Как видно на видео, самолет совершал посадку во время снегопада.

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По данным сайта "Обозреватель", на борту "Мрії" находится партия вооружения, которую Украине предоставила Дания. Об этом же со ссылкой на собственные источники сообщает правозащитник Сергей Наумович на своей странице в Facebook. Однако заметим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Военная помощь Украине

26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США . Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". В то же время в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения.

. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". В то же время в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения. В Украину отправят пять тысяч немецких касок . Пока неизвестно, это будут новые или старые каски немецкой армии. В Бундесвере от боевого шлема М92 годами постепенно отказывались и заменяли более новыми моделями.

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