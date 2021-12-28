"Мы для них пушечное мясо": боевик "ЛНР" рассказал о российских начальниках

Боевик сдался ВСУ и пожаловался на российских офицеров. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военнослужащие 27 декабря на линии разграничения на Донбассе задержали боевика так называемой "ЛНР". Он был под действием наркотиков. Задержанный заявил, что решил сдаться добровольно.

Об этом сообщает пресс-центр ООС и Telegram-канал Оперативный ВСУ.

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Как происходило задержание

Нарушитель в российской форме в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций. Украинские военные задержали боевика, после чего передали его представителям Службы безопасности Украины.

Что известно о боевике

Военные установили, что оккупанту 40 лет. Он проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск. Имел при себе паспорт так называемой "ЛНР". В дальнейшем выяснилось, что с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч. 1 (преднамеренное убийство).

Что он сказал во время допроса

Боевик заявил, что решил сдаться добровольно, и рассказал о службе на оккупантов.

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Среди прочего он подтвердил, что на Донбассе служат кадровые российские военные. Они прибывают на ротационной основе – постоянно устраивают разнос личному составу, издеваются, бьют, шантажируют, требуют средства и могут даже застрелить.

По его словам, российские военные воспринимают боевиков "как пушечное мясо, которое можно бросить на амбразуру или подставить живым щитом под цели и работу снайпера".

Задержанный рассказал, что вооружение, военная техника, оснащение, форма и прочее завозится из России целыми партиями.

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Боевик сдался добровольно. Фото: Оперативный ВСУ

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