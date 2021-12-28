"Ми для них гарматне м'ясо": бойовик "ЛНР" розповів про російських начальників

Бойовик здався ЗСУ та поскаржився на російських офіцерів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військовослужбовці 27 грудня на лінії розмежування на Донбасі затримали бойовика так званої "ЛНР". Він був під впливом наркотиків і заявив, що вирішив здатися добровільно.

Про це повідомляє пресцентр ООС та Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

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Як відбувалося затримання

Порушник у російському однострої у стані сильного наркотичного сп’яніння ішов через лінію зіткнення в бік українських позицій. Українські військові затримали бойовика після чого передали його представникам Служби безпеки України.

Що відомо про бойовика

Військові встановили, що окупанту 40 років. Він проходив службу за контрактом в одному з підрозділів незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Мав із собою паспорт так званої "ЛНР". Надалі з’ясувалося, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч. 1 (умисне вбивство).

Що він сказав під час допиту

Бойовик заявив, що вирішив здатися добровільно, і розказав про службу на окупантів.

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Серед іншого він розповів, що на Донбасі служать кадрові російські військові. Вони прибувають туди на ротаційній основі – постійно вчиняють рознос особовому складу, знущаються, б'ють, шантажують, вимагають кошти і можуть навіть застрелити.

За його словами, російські військові сприймають бойовиків "як гарматне мясо, яке можна кинути на амбразуру чи підставити живим щитом під цілі та роботу снайпера".

Затриманий підтвердив, що озброєння, військова техніки, оснащення, форма та інше завозиться з Росії цілими партіями.

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Бойовик здався добровільно. Фото: Оперативний ЗСУ

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