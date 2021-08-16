"Мы до 2014 года как братья были": министр спорта об общении с россиянами

Министр спорта и молодежи Вадим Гутцайт, комментируя скандал с украинского легкоатлеткой Ярославой Магучих, заявил, что до сих пор общается с российскими спортсменами и рассказал о разногласиях с ними.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Журналист напомнил Гутцайту, что во времена СССР он был в одной команде с русскими, с которыми потом до войны имел бизнес в России, на что чиновник ответил, что разошелся с ними по-мужски.

"У нас было много споров, откровенно говоря, глядя друг другу в глаза. Потому что они реально не понимали, потому что там телевидение реально зомбирует людей", – сказал он.

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Министр подтвердил, что и сейчас продолжает общаться со спортсменами из России, но никакого бизнеса с россиянами не ведет.

"Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались. У меня было одно мнение, у них – другое. Хотя мы все время занимались спортом вместе в Советском Союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно. И таких же людей как я много. Мы же до 2014 года как братья были, откровенно. Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?" – сказал Гутцайт.

Кто такой Гутцайт

Вадим Гутцайт был участником трех Олимпиад – в 1992-м, 1996-м и 2000 году. Он соревновался в фехтовании на саблях. Стал олимпийским чемпионом 1992 года в командном зачете. С 2017 года возглавляет Федерацию фехтования Украины, а с марта 2020-го возглавляет Министерство спорта и молодежи.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте Россией был оккупирован Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Олимпиаде разгорелся скандал после того, как украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сделала совместное фото с российской спортсменкой. Такой ее поступок на фоне войны России против Украины вызвал шквал критики. После обнимашек с россиянкой Магучих выступила с заявлением.

В свою очередь российская легкоатлетка Мария Ласицкене, с которой сфотографировалась Магучих, заявила, что никто не изменит ее уважения к украинкам.