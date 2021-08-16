"Ми до 2014 року як брати були": міністр спорту про спілкування з росіянами

Міністр спорту і молоді Вадим Гутцайт, коментуючи скандал з українського легкоатлеткою Ярославою Магучіх, заявив, що досі спілкується з російськими спортсменами і розповів про розбіжності з ними.

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

Журналіст нагадав Гутцайту, що за часів СРСР він був в одній команді з росіянами, з якими потім до війни мав бізнес в Росії, на що чиновник відповів, що розійшовся з ними по-чоловічому.

"У нас було багато суперечок, відверто кажучи, дивлячись одне одному в очі. Тому що вони реально не розуміли, бо там телебачення реально зомбує людей", – сказав він.

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Міністр підтвердив, що і зараз продовжує спілкуватися із спортсменами з Росії, але ніякого бізнесу з росіянами не веде.

"Я не чіпаю теми політики, тому що ми багато сперечались і рік чи два взагалі не спілкувались. У мене була одна думка, в них інша думка. Хоча ми весь час займались спортом разом в Радянському союзі, вигравали Олімпійські ігри в одній команді, 30 років товаришували, чесно. І таких же людей як я багато. Ми ж до 2014 року як браття були, відверто. Потім після розвитку ситуації ми зрозуміли, як кажуть, а "наше ли наше?" – сказав Гутцайт.

Хто такий Гутцайт

Вадим Гутцайт був учасником трьох Олімпіад – в 1992, 1996 і 2000 роках. Він змагався у фехтуванні на шаблях. Став олімпійським чемпіоном 1992 року у командному заліку. З 2017 року очолює Федерацію фехтування України, а з березня 2020-го очолює Міністерство спорту і молоді.

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон частини Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні Росією був окупований Крим. У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна виглядає неоголошеною. Водночас світова спільнота: Євросоюз, Сполучені Штати і багатьох інших країн засуджує агресивні дії РФ і не визнає окупації Криму. Проти окупантів запровадили безліч санкцій. Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно на Олімпіаді розгорівся скандал після того, як українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зробила спільне фото з російською спортсменкою. Такий її вчинок на тлі війни Росії проти України викликав шквал критики. Після обнімашек з росіянкою Магучіх виступила із заявою.

У свою чергу російська легкоатлетка Марія Ласіцкене, з якої сфотографувалася Магучіх, заявила, що ніхто не змінить її поваги до українок.