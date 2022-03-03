"Мы их прогоним с позором!" Зеленский записал новое обращение к украинцам

Глава страны обратился к украинцам/Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он рассказал, что восхищается людьми, которые голыми руками выгоняют оккупантов из своих городов. Глава страны уверен, что войска РФ получат от украинцев жесткий отпор. Такой, что навсегда запомнят, что мы своих земель не отдадим.

Видеообращение президент опубликовал в Telegram.

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Что сказал Зеленский – главные тезисы: