"Мы их прогоним с позором!" Зеленский записал новое обращение к украинцам

Глава страны обратился к украинцам/Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он рассказал, что восхищается людьми, которые голыми руками выгоняют оккупантов из своих городов. Глава страны уверен, что войска РФ получат от украинцев жесткий отпор. Такой, что навсегда запомнят, что мы своих земель не отдадим.
Видеообращение президент опубликовал в Telegram.
Что сказал Зеленский – главные тезисы:
- "Мы народ, который сломил планы врага за неделю! Мы сломили планы, которые они готовили годами".
- Все взятые в плен оккупанты как один говорят о том, что не знают, зачем они здесь. Моральное состояние врага постоянно ухудшается. Все больше военных РФ бегут обратно в Россию.
- Если российские военные зашли в украинские города — это временно. Россия потеряла почти 9 тысяч военных за неделю.
- Президент в восторге от украинцев, которые без оружия останавливают российские войска и даже берут оккупантов в плен и уничтожают технику.
- "Мы их прогоним с позором! Как и тогда, когда они пытаются найти себе еду. Это не воины державы. Это потерянные дети которых использовали!".
- На Николаевском направлении десятками вертолетов оккупантам приходится забирать своих 200-х и 300-х. 19-летних, 20-летних… "Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Забирайте свою армию домой!", – добавил Зеленский.
- Зеленский присвоил звания Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них посмертно.
- 141 страна поддержала резолюцию, которая требует Россию убраться из Украины. А 4 государства проголосовали против нас: Сирия, Беларусь, Северная Корея и Эритрея.
- Украинские защитники работают над тем, чтобы организовать "зеленый коридор" – собрать тела погибших и привезти в города лекарства и продукты.