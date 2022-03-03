"Ми їх проженемо з ганьбою!" Зеленський записав нове звернення до українців

Глава держави звернувся до українців/Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він розповів, що захоплюється людьми, які голими руками виганяють окупантів зі своїх міст. Глава держави впевнений, що війська РФ отримають від українців жорстку відсіч. Таку, що назавжди запам'ятають, що своїх земель не віддамо.
Відеозвернення президент опублікував у Telegram.
Що сказав Зеленський – головні тези:
- "Ми народ, який зламав плани ворога за тиждень! Ми зламали плани, які вони готували роками".
- Усі взяті в полон окупанти як один говорять про те, що не знають, навіщо вони тут. Моральний стан ворога постійно погіршується. Усе більше військових РФ тікають назад до Росії.
- Якщо російські військові зайшли до українських міст — це тимчасово. Росія втратила майже 9 тисяч військових за тиждень.
- Президент захоплений українцями, які без зброї зупиняють російські війська і навіть беруть окупантів у полон і знищують техніку.
- "Ми їх проженемо з ганьбою! Як і тоді, коли вони намагаються знайти собі їжу. Це не воїни держави. Це втрачені діти, яких використали!" .
- На Миколаївському напрямку десятками вертольотів окупантам доводиться забирати своїх 200-х та 300-х. 19-річних, 20-річних… "Україна не хоче бути покрита трупами військових. Забирайте свою армію додому!" , – додав Зеленський.
- Зеленський нагородив званням Героя України ще 15 військових. Деяких із них посмертно.
- 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає Росію забратися з України. А 4 держави проголосували проти нас: Сирія, Білорусь, Північна Корея та Еритрея.
- Українські захисники працюють над тим, щоб організувати "зелений коридор" – зібрати тіла загиблих та привезти до міст ліки та продукти.