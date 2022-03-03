"Ми їх проженемо з ганьбою!" Зеленський записав нове звернення до українців

Глава держави звернувся до українців/Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він розповів, що захоплюється людьми, які голими руками виганяють окупантів зі своїх міст. Глава держави впевнений, що війська РФ отримають від українців жорстку відсіч. Таку, що назавжди запам'ятають, що своїх земель не віддамо.

Відеозвернення президент опублікував у Telegram.

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Що сказав Зеленський – головні тези: