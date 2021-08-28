На "Антонове" работают над созданием нового самолета: когда будет готов

Госпредприятие приступает к возобновлению работ по легкой авиации. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцы через 2-3 года смогут увидеть новый отечественный самолет, сделанный на базе АН-38. Госпредприятие приступает к возобновлению работ по легкой авиации на базе существующих самолетов АН-28 и АН-38.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на гендиректоре ГП "Антонов" Сергея Бычкова.

Как он отмечает, заинтересована американская компания Legacy. ГП "Антонов" также ведет переговоры с "Мотор Сич", которая предлагает свой двигатель на новый самолет.

"Это дает возможность расширить возможный рынок для новой машины. И я уверен, что в ближайшие 2-3 года вы увидите, что такой самолет будет создан. Все бросились в нишу больших самолетов, пассажирских или транспортных, или совсем маленьких – 1-2 местных, чем, к слову, занимается и наш бывший сотрудник Юрий Яковлев. А вот самолет той размерности, о которой я говорю, сейчас не изготавливается", – сказал Сергей Бычков.

Ранее подобные модели выпускали в Польше, но через время производство было остановлено. Поэтому госпредприятие решило взяться за реализацию данного проекта.

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Самолеты "Антонова" хотят собирать в Канаде

Для выпуска самолетов на международных рынках ГП "Антонов" создал дочернее предприятие "Антонов-Канада "в провинции Квебек (Канада).

В компании "Антонов-Канада" планируют организовать окончательную сборку модели Ан-74ТК-200. Затем эти самолеты хотят продавать, в частности, и в Северную Америку.

Как заявили в "Укроборонпроме", один из главных недостатков самолета – зависимость от компонентов, произведенных в России (эти детали устарели и не позволяют получить сертификацию на американских и европейских рынках).

Ранее Министерство обороны и ГП "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, "Антонов" выпустил новейший самолет без российских комплектующих, их заменили американские корпорации.