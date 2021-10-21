На Черниговщине родила 13-летняя девочка: папе ребенка 17 лет

Девочка родила в 13 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Городище Черниговской области родила 13-летняя девочка. Отцу ребенка – 17 лет. Роды были очень стремительные, медики едва довезли Наталью до больницы.

Об этом "Суспильному" рассказал отец новорожденной малышки – 17-летний Сергей.

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Девочка родилась с весом 2800 грамм

Новорожденную малышку назвали Полина. Она родилась с весом 2800 грамм.

По словам Сергея, скоро молодую маму вместе с дочкой выпишут. На вопрос, успели они расписаться с Натальей, ответил, что еще нет.

"Родила девочку. Назвали Полина. Вес 2800. Я позавчера ездил, но меня в палату не пустили из-за карантина. Я только сумку передал им и все", – отметил отец ребенка.

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13-летняя девочка родила от 17-летнего парня. Фото: коллаж "Сегодня"

Об этой истории говорили ранее

Еще в апреле 2021 года в полицию поступило сообщение от медиков о том, что к ним попала на прием тогда еще 12-летняя беременная девушка.

Тогда правоохранители открыли уголовное производство по статье "Изнасилование несовершеннолетней". Но сейчас дело закрыли.

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Как оказалось, отношения между Натальей и Сергеем были по обоюдному согласию. Кроме того, мама девочки знала, что дочь уже живет половой жизнью с парнем.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области школьница забеременела от 58-летнего мужчины.

Напомним, в Мелитополе 14-летняя девочка родила ребенка.

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