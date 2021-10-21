На Чернігівщині народила 13-річна дівчинка: татові дитини 17 років

Дівчинка народила в 13 років. Фото: колаж "Сьогодні"
У селі Городище Чернігівської області народила 13-річна дівчинка. Батькові дитини – 17 років. Пологи були дуже стрімкі, медики ледь довезли Наталю до лікарні.
Про це "Суспільному" розповів батько новонародженої дівчинки – 17-річний Сергій.
Дівчинка народилася з вагою 2800 грам
Новонароджену дівчинку назвали Поліна. Вона народилася з вагою 2800 грам.
За словами Сергія, скоро молоду маму разом з донькою випишуть. На питання, чи встигли вони розписатися з Наталею, відповів, що ще ні.
"Народила дівчинку. Назвали Поліна. Вага 2800. Я позавчора їздив, але мене в палату не пустили через карантин. Я тільки сумку передав їм і все", – зазначив батько дитини.
Про цю історію говорили раніше
Ще в квітні 2021 року в поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом тоді ще 12-річна вагітна дівчина.
Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування неповнолітньої". Але зараз справу закрили.
Як виявилося, стосунки між Наталею і Сергієм були за обопільною згодою. Крім того, мама дівчинки знала, що донька вже живе статевим життям з хлопцем.
Раніше ми повідомляли, що в Чернігівській області школярка завагітніла від 58-річного чоловіка.
Нагадаємо, в Мелітополі 14-річна дівчинка народила дитину.