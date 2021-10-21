На Чернігівщині народила 13-річна дівчинка: татові дитини 17 років

Дівчинка народила в 13 років. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Городище Чернігівської області народила 13-річна дівчинка. Батькові дитини – 17 років. Пологи були дуже стрімкі, медики ледь довезли Наталю до лікарні.

Про це "Суспільному" розповів батько новонародженої дівчинки – 17-річний Сергій.

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Дівчинка народилася з вагою 2800 грам

Новонароджену дівчинку назвали Поліна. Вона народилася з вагою 2800 грам.

За словами Сергія, скоро молоду маму разом з донькою випишуть. На питання, чи встигли вони розписатися з Наталею, відповів, що ще ні.

"Народила дівчинку. Назвали Поліна. Вага 2800. Я позавчора їздив, але мене в палату не пустили через карантин. Я тільки сумку передав їм і все", – зазначив батько дитини.

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13-річна дівчинка народила від 17-річного хлопця. Фото: колаж "Сьогодні"

Про цю історію говорили раніше

Ще в квітні 2021 року в поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом тоді ще 12-річна вагітна дівчина.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування неповнолітньої". Але зараз справу закрили.

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Як виявилося, стосунки між Наталею і Сергієм були за обопільною згодою. Крім того, мама дівчинки знала, що донька вже живе статевим життям з хлопцем.

Раніше ми повідомляли, що в Чернігівській області школярка завагітніла від 58-річного чоловіка.

Нагадаємо, в Мелітополі 14-річна дівчинка народила дитину.

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