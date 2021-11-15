На Донбассе обострение. Боевики обстреляли дома мирных жителей и ранили водителя-санитара

Украинским военным пришлось открывать ответный огонь. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 ноября, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате враждебных действий получил ранение водитель-санитар.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Семь раз боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Где стреляли

В направлении Невельского – из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окрестности населенного пункта повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

– из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окрестности населенного пункта и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет. Недалеко от Чермалыка – дважды применили противотанковый ракетный комплекс.

– дважды применили противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Причепиловки – из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, боевики осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.

– из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, боевики осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2. В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм.

вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм. Рядом с Екатериновкой , что в Луганской области – два раза из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

, что в Луганской области – два раза из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Новолуганского – два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

– два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Недалеко Золотого-4 – три раза открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

– три раза открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. В сторону Крымского – два раза из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

– два раза из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Позиции поблизости Новоалександровки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

попали под обстрел из минометов калибра 120 мм. В направлении Пивденного обстрел производился из гранатометов разных систем.

обстрел производился из гранатометов разных систем. В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Потери ВСУ

В результате вражеских действий ранен водитель-санитар. Кроме того, повреждены два санитарных автомобиля.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое", – уточнили в штабе ООС.

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Обстановка 15 ноября

По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. На Донбассе пока сохраняется тишина.

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