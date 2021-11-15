На Донбассе обострение. Боевики обстреляли дома мирных жителей и ранили водителя-санитара

Украинским военным пришлось открывать ответный огонь. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 14 ноября, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате враждебных действий получил ранение водитель-санитар.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Семь раз боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Где стреляли
- В направлении Невельского – из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окрестности населенного пункта повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет.
- Недалеко от Чермалыка – дважды применили противотанковый ракетный комплекс.
- Вблизи Причепиловки – из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, боевики осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.
- В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм.
- Рядом с Екатериновкой, что в Луганской области – два раза из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- В районе Новолуганского – два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
- Недалеко Золотого-4 – три раза открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
- В сторону Крымского – два раза из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Позиции поблизости Новоалександровки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.
- В направлении Пивденного обстрел производился из гранатометов разных систем.
- В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Потери ВСУ
В результате вражеских действий ранен водитель-санитар. Кроме того, повреждены два санитарных автомобиля.
"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое", – уточнили в штабе ООС.
Обстановка 15 ноября
По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. На Донбассе пока сохраняется тишина.
Раньше мы писали:
- В Донецкой области 12 ноября погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.
- В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Защитнице Украины родом из Херсонской области было всего 24 года.