На Донбасі загострення. Бойовики обстріляли будинки мирних жителів та поранили водія-санітара

Українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь. / Фото: Колаж: Сьогодні
Протягом минулої доби, 14 листопада, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Сім разів окупанти використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Де стріляли
- В напрямку Невельського – мінометів калібру 120 мм. Під обстріл з артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту - пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.
- Неподалік Чермалика – двічі застосували протитанковий ракетний комплекс.
- Поблизу Причепилівки – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту мінами ПОМ-2.
- В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська відкривали вогонь з артилерії калібру 152 мм.
- Біля Катеринівки, що в Луганській області, – двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- В районі Новолуганського - два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
- Неподалік Золотого-4 – тричі відкривали вогонь, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
- В бік Кримського – двічі з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
- В напрямку Південного обстріл здійснювався з гранатометів різних систем.
- На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Втрати ЗСУ
Внаслідок ворожих дій поранений водій-санітар. Крім того, пошкоджені два санітарні автомобілі.
"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", – уточнили в штабі ООС.
Обстановка 15 листопада
Станом на 7 годину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. На Донбасі поки зберігається тиша.
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- На Донеччині 12 листопада загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.
- У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.