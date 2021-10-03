На Донбассе построят два аэропорта: когда и где

Два новых аэропорта появятся на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе планируют построить два новых аэропорта для восстановления авиасообщения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает телеканал "Дом".

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Второй аэропорт будет в районе городов Краматорска и Славянска – возможно, в Святогорске.

"Есть предложение – Святогорск. Может быть там, если будет решен вопрос с религиозными общинами (со Святогорской лаврой. – Ред.)", – сказал министр.

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Кубраков добавил, что на следующей неделе состоится совещание, на котором окончательно определят места для строительства аэропортов.

"Если с местами определимся, то за два года мы их построим", – заверил министр.

Аэропорты на Донбассе

Министр напомнил, что в 2014 году на востоке Украины действовали три аэропорта – в Донецке, Мариуполе и Луганске. В данный момент все они закрыты, а некоторые разрушены.

Донецкий аэропорт был уничтожен в ходе боевых действий между оккупантами и украинскими защитниками.

В июне 2014 года закрыли Луганский аэропорт. Вблизи длительное время шли бои с русскими наемниками.

Аэропорт в Мариуполе также закрыли в июне 2014-го. В 2016 году аэропорт использовали как военный штаб. Впоследствии, в сентябре 2021-го, Кубраков пояснил, что перезапустить его уже невозможно.

Напомним, что:

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