На Донбасі побудують два аеропорти: коли і де

Два нові аеропорти з’являться на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі планують побудувати два нових аеропорти для відновлення авіасполучення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубрак, передає телеканал "Дом".

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Другий аеропорт буде в районі міст Краматорська і Слов'янська – можливо, в Святогірську.

"Є пропозиція – Святогірськ. Може бути там, якщо буде розв'язане питання з релігійними громадами (з Святогірською лаврою. – Ред.)" , – сказав міністр.

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Кубраков додав, що наступного тижня відбудеться нарада, на якій остаточно визначать місця для будівництва аеропортів.

"Якщо з місцями визначимося, то за два роки ми їх збудуємо", – запевнив міністр.

Аеропорти на Донбасі

Міністр нагадав, що у 2014 році на сході України діяли три аеропорти – в Донецьку, Маріуполі та Луганську. В цей момент всі вони закриті, а деякі зруйновані.

Донецький аеропорт був знищений у ході бойових дій між окупантами та українськими захисниками.

У червні 2014 року закрили Луганський аеропорт. Поблизу тривалий час йшли бої з російськими найманцями.

Аеропорт у Маріуполі також закрили у червні 2014-го. У 2016 році аеропорт використовували як військовий штаб. Згодом, у вересні 2021-го, Кубрак пояснив, що перезапустити його вже неможливо.

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