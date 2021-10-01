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На Донбассе снова обстрелы, ранены двое украинских военных

Инна Собора
1 октября, 17:14
Боевики сбрасывали гранатометные выстрелы и использовали запрещенные минометы

Двое военных получили ранения на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

С начала суток, 1 октября, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, согласованный Трехсторонний контактной группой. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Оккупанты трижды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. Украинским защитникам пришлось открывать огонь.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, второго – удовлетворительное" , – сообщили в ООС.

Где стреляли?

  • Рядом с Новоалександровкой и Новозвановкой враждебные вооруженные формирования прицельно обстреляли позиции ООС из минометов калибра 120 мм.
  • Рядом с Авдеевки применили минометы калибра 120 мм.
  • Вблизи Лебединского стреляли из гранатометов различных систем по позициям украинских военных.
  • Рядом с Первомайским сбросили гранатометные выстрелы с помощью беспилотного летательного аппарата.
  • В районе Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и сбросил ВОГ-17.
  • Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

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Сегодня боевики из минометов били по домам мирных жителей. Украинская сторона СЦКК показала результаты обстрелов и отчиталась о состоянии гражданских.

Вчера вследствие обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью. Еще один – огнестрельное ранение.

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