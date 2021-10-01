На Донбасі знову обстріли, поранені двоє українських військових

Двоє військових поранені на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

З початку доби, 1 жовтня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, узгоджений Тристоронньою контактною групою. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Окупанти тричі використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Українським захисникам довелося відкривати вогонь у відповідь.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний", – повідомили в ООС.

Де стріляли?

Біля Новоолександрівки та Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ООС з мінометів калібру 120 мм.

та ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ООС з мінометів калібру 120 мм. Біля Авдіївки застосували міномети калібру 120 мм.

застосували міномети калібру 120 мм. Поблизу Лебединського стріляли з гранатометів різних систем по позиціях українських військових.

стріляли з гранатометів різних систем по позиціях українських військових. Біля Первомайського скинули гранатометні постріли за допомогою безпілотного літального апарату.

скинули гранатометні постріли за допомогою безпілотного літального апарату. В районі Нью-Йорка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосував БПЛА та скинув ВОГ-17.

ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосував БПЛА та скинув ВОГ-17. До того ж, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

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Сьогодні бойовики з мінометів гатили по будинках мирних жителів. Українська сторона СЦКК показала результати обстрілів та відзвітувала про стан цивільних.

Вчора унаслідок обстрілів бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один – вогнепальне поранення.