На Донбассе снова стреляли, оккупанты ранили украинского военного

Двое военных получили ранения на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
С начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранен украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр ООС .
"Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Где стреляли
Позиции украинских воинов обстреливали поблизости:
- Пивденного – трижды, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
- Крымского – из стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали огонь, чтобы противник прекратил обстрелы.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- Боевики скрыто готовятся активизировать обстрелы на Донбассе. Для этого завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы.
- На Донбассе боевики обстреляли жилые дома. Кроме того, ранили двух украинских военных.