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На Донбасі знову стріляли, окупанти поранили українського військового

Інна Собора
11 жовтня, 18:25
Бойовики тричі відкривали вогонь поблизу Південного, українським воїнам довелося стріляти у відповідь

Двоє військових поранені на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

З початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів поранений український військовий.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

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"Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли

Позиції українських воїнів обстрілювали поблизу:

  • Південного – тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.
  • Кримського – зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб противник припинив обстріли.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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