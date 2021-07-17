На границе с Беларусью дальнобойщик протаранил шлагбаум (видео)

На границе с Беларусью дальнобойщик влетел в шлагбаум в пункте пропуска "Выступовичи".

Как сообщили в пресс-службе МВД, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пограничникам рассказал сам водитель автоцистерны. Из-за употребления алкоголя он совершил ряд админправонарушений.

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Пограничники Житомирского отряда оформили на водителя документы за злостное неповиновение пограничному наряду и нарушение пограничного режима, а сотрудники Нацполиции оформили такие админпроизводства:

за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества;

нетрезвое вождение без документов;

мелкое хулиганство.

Также недавно мы писали о том, что в Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Копы пытаются установить местонахождение подозреваемого.

Также напомним, на трассе Одесса – Рени под колеса авто попали две женщины с ребенком.