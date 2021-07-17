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На кордоні з Білоруссю далекобійник протаранив шлагбаум (відео)

17 липня, 15:48

Юлія Ляхова

На водія автоцистерни співробітники поліції оформили низку адмінправопорушень

На кордоні з Білоруссю далекобійник влетів в шлагбаум у пункті пропуску "Виступовичі".

Як повідомили в пресслужбі МВС, він був в стані алкогольного сп'яніння.

Про це прикордонникам розповів сам водій автоцистерни. Через вживання алкоголю він здійснив низку адмінправопорушень.

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Прикордонники Житомирського загону оформили на водія документи за злісну непокору прикордонному наряду і порушення прикордонного режиму, а співробітники Нацполіції оформили такі адмінпровадження:

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