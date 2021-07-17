На кордоні з Білоруссю далекобійник протаранив шлагбаум (відео)

На кордоні з Білоруссю далекобійник влетів в шлагбаум у пункті пропуску "Виступовичі".
Як повідомили в пресслужбі МВС, він був в стані алкогольного сп'яніння.
Про це прикордонникам розповів сам водій автоцистерни. Через вживання алкоголю він здійснив низку адмінправопорушень.
Прикордонники Житомирського загону оформили на водія документи за злісну непокору прикордонному наряду і порушення прикордонного режиму, а співробітники Нацполіції оформили такі адмінпровадження:
- за порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна;
- нетверезе водіння без документів;
- дрібне хуліганство.
Також нещодавно ми писали про те, що в Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні. Копи намагаються встановити місцезнаходження підозрюваного.
Також нагадаємо, на трасі Одеса – Рені під колеса авто потрапили дві жінки з дитиною.
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