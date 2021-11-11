На границе с Беларусью стреляют? Мы проверили тревожные слухи

На границе с Беларусью якобы слышали выстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"
После того, как в Сети сообщили, что на границе с Беларусью слышны автоматные очереди, в Госпогранслужбе проверили информацию. В ведомстве заявили, что обстановка спокойная.
Об этом пишет "Сегодня".
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В Госпогранслужбе заявили, что на границе в четверг, 11 ноября, было спокойно.
"Нестандартных ситуаций не было",- сказал нам спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, комментируя появившуюся информацию о стрельбе в Славутиче.
Границу с Беларусью будут охранять 8,5 тысячи правоохранителей
Украинские правоохранители уже отправились на места дислокации у границы с Беларусью. В частности, в качестве дополнительных сил для пограничного контроля были направлены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции.
"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских", – заявил глава МВД Денис Монастырский.
По его словам, украинские границы дополнительно будут охранять 3 тысячи военных Госпогранслужбы, 3,5 тысячи – служащих Нацгвардии и еще 2 тысячи полицейских.
"Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", – добавил министр.
Ситуация на белорусско-польской границе
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
- Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
- Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.