На кордоні з Білоруссю стріляють? Ми перевірили тривожні чутки

На кордоні з Білоруссю нібито чули постріли. Фото: колаж "Сьогодні"

Після того, як у Мережі повідомили, що на кордоні з Білоруссю чути автоматні черги, у Держприкордонслужбі перевірили інформацію. У відомстві заявили, що ситуація спокійна.

Про це пише "Сьогодні".

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Подробиці

У Держприкордонслужбі заявили, що на кордоні у четвер, 11 листопада, було спокійно.

"Нестандартних ситуацій не було", – сказав нам спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, коментуючи інформацію про стрілянину в Славутичі.

У Мережі повідомляють про автоматні черги на кордоні з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"

Кордон з Білоруссю охоронятимуть 8,5 тисячі правоохоронців

Українські правоохоронці вже вирушили на місця дислокації біля кордону з Білоруссю. Зокрема, як додаткових сил для прикордонного контролю були направлені підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції.

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"Ми підсилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисячі військовослужбовців і поліцейських", – заявив голова МВС Денис Монастирський.

За його словами, українські кордони додатково охоронятимуть 3 тисячі військових Держприкордонслужби, 3,5 тисячі – службовців Нацгвардії і ще 2 тисячі поліцейських.

"Чергуватиме також авіація МВС, в тому числі 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, при необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", – додав міністр.

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Ситуація на білорусько-польському кордоні

В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.

Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли.

Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.

Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

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