На кордоні з Білоруссю стріляють? Ми перевірили тривожні чутки

На кордоні з Білоруссю нібито чули постріли. Фото: колаж "Сьогодні"
Після того, як у Мережі повідомили, що на кордоні з Білоруссю чути автоматні черги, у Держприкордонслужбі перевірили інформацію. У відомстві заявили, що ситуація спокійна.
Про це пише "Сьогодні".
Подробиці
У Держприкордонслужбі заявили, що на кордоні у четвер, 11 листопада, було спокійно.
"Нестандартних ситуацій не було", – сказав нам спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, коментуючи інформацію про стрілянину в Славутичі.
Кордон з Білоруссю охоронятимуть 8,5 тисячі правоохоронців
Українські правоохоронці вже вирушили на місця дислокації біля кордону з Білоруссю. Зокрема, як додаткових сил для прикордонного контролю були направлені підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції.
"Ми підсилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисячі військовослужбовців і поліцейських", – заявив голова МВС Денис Монастирський.
За його словами, українські кордони додатково охоронятимуть 3 тисячі військових Держприкордонслужби, 3,5 тисячі – службовців Нацгвардії і ще 2 тисячі поліцейських.
"Чергуватиме також авіація МВС, в тому числі 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, при необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", – додав міністр.
Ситуація на білорусько-польському кордоні
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
- Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли.
- Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.
- Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.