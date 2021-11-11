Чути на все місто: у Мережі повідомляють про автоматні черги на кордоні з Білоруссю

Про це заявили мешканці Славутича. Прикордонники перевіряють інформацію

У Мережі повідомляють про автоматні черги на кордоні з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі очевидці повідомили, що у місті Славутич, що на кордоні з Білоруссю, чути автоматні черги.

Про це пишуть у Telegram-каналі "Headlines Україна".

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Як розповіли очевидці, у місті Славутич, що на кордоні з Білоруссю, чути автоматні черги.

"На все місто чути", – наголосили користувачі Мережі.

Що кажуть у поліції?

Поліція Київської області повідомила сайту "Сьогодні", що до них ніхто з мешканців поки що не звертався. Прикордонники заявили:

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"Зараз перевіримо цю інформацію та повідомимо", – сказали сайту "Сьогодні".

Кордон з Білоруссю охоронятимуть 8,5 тисяч правоохоронців

Українські правоохоронці вже вирушили на місця дислокації біля кордону з Білоруссю. Зокрема, як додаткових сил для прикордонного контролю були направлені підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції.

"Ми підсилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисячі військовослужбовців і поліцейських", – заявив глава МВС Денис Монастирський.

За його словами, українські кордони додатково охоронятимуть 3 тисячі військових Держприкордонслужби, 3,5 тисячі – службовців Нацгвардії і ще 2 тисячі поліцейських.

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"Чергувати також буде авіація МВС, в тому числі 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, при необхідності, будуть перекидати наші сили на кордон", – додав міністр.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.

Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли.

Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.

Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

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