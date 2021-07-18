Избили и отобрали оружие. На границе с Россией напали на украинских пограничников

На границе с Россией неизвестные напали на украинских пограничников. Нападению подверглись двое пограничников, их атаковали три человека и забрали у них табельное оружие. Инцидент произошел в Сумской области ночью 18 июля. Введен режим усиленной охраны государственной границы.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Пограничники получили телесные повреждения. Оружие удалось вернуть, но преступников все еще ищут. На место происшествия прибыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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Виновникам произошедшего грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Госпогранслужбе связывают этот инцидент с борьбой с контрабандой и другими нарушениями на границе.

"Государственная пограничная служба активно противодействует противоправной деятельности на государственной границе, из-за чего пограничные наряды постоянно подвергаются агрессивным действиям со стороны противоправных элементов", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранееУкраина усилила границу с Беларусью. Для мониторинга ситуации пограничники активно используют беспилотники.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявление непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины на белорусскую территорию и отметил, что граница между странами не перекрыта.