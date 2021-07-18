Побили та відібрали зброю. На кордоні з Росією напали на українських прикордонників

На кордоні з Росією невідомі напали на українських прикордонників. Нападу зазнали двоє прикордонників, їх атакували троє людей, які забрали табельну зброю. Інцидент стався у Сумській області вночі 18 липня. Введено режим посиленої охорони державного кордону.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Зброю вдалося повернути, але злочинців все ще шукають. Прикордонники отримали тілесні ушкодження, їхній стан – задовільний, уточнили в Держприкордонслужбі, пише 24 Канал. Зазначається, що злочинці втекли вглиб України, не перетинаючи кордон з Росією.

На місце події прибув голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

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За фактом нападу відкриті два кримінальних провадження, а напрямок, де стався інцидент, посилено перевіряють.

"На даний момент (відкрито) дві справи – заволодіння летальною зброєю та погроза правоохоронцям. Цей напрямок посилено додатковими прикордонними групами і ведеться робота щодо встановлення осіб, які скоїли напад і притягнення їх до відповідальності. Передбачає позбавлення волі терміном до 15 років", – повідомив новинам "Сьогодні" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

У Держприкордонслужбі пов'язують цей інцидент з боротьбою з контрабандою та іншими порушеннями на кордоні.

"Державна прикордонна служба активно протидіє протиправної діяльності на державному кордоні, через що прикордонні наряди постійно піддаються агресивним діям з боку протиправних елементів", – зазначили у відомстві.

У Держприкордонслужбі поки не можуть надати точну інформацію про те, звідки саме стався напад: з території України чи Росії. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, раніше Україна посилила кордон з Білоруссю. Для моніторингу ситуації прикордонники активно використовують безпілотники.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяву невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка про постачання зброї з України на білоруську територію і відзначив, що кордон між країнами не перекрито.