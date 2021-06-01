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У Сумській області прикордонники затримали росіянина – закопав паспорт в лісі і назвався українцем

1 червня, 17:57

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У чоловіка знайшли ксерокопію паспорта і він зізнався, що є росіянином

У Сумській області на кордоні з Росією прикордонники затримали чоловіка, який був без документів і намагався незаконно потрапити в Україну вночі.

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Його виявили за допомогою тепловізора, передає прес-служба Держприкордонслужби.

Після затримання чоловік сказав, що він є громадянином України. Однак прикордонники знайшли у нього ксерокопію паспорта, і він зізнався, що є росіянином, а сам документ він закопав десь в лісі.

"Наразі обставини правопорушення з’ясовуються. На затриманого оформлено документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання державного кордону України та за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд", – йдеться в повідомленні.

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Нещодавно на кордоні з РФ прикордонники виявили чотири сумки. Вони перебували в очеретах неподалік від державного кордону. Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашута.

Також нагадаємо, на кордоні з Росією згорів мікроавтобус з контрабандною ікрою.

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